Ruch Chorzów i kibice potępili uczestników zadymy: Na stadionie przy Cichej nie ma miejsca na takie zachowania OŚWIADCZENIE

Pod koniec Wielskich Derbów Śląska podpalono wywieszone na barierce klubowe szaliki, doszło do starć z ochroną, która użyła najpierw gaśnic, a potem gazu łzawiącego.

Zarządy Ruchu Chorzów SA oraz Stowarzyszenia Kibiców Wielki Ruch wystosowały wspólne oświadczenie w sprawie zajść, do jakich doszło podczas derbowego meczu z Górnikiem Zabrze.

Z całą stanowczością potępiamy zajścia, do jakich doszło w drugiej połowie derbowego meczu z Górnikiem. Na stadionie przy Cichej nie ma i nie będzie miejsca na takie zachowania.

W odbudowę Ruchu zaangażowało się tysiące kibiców, a takie zachowania niewielkiej grupy nieodpowiedzialnych osób w tym procesie nam nie pomagają, wręcz szkodzą i uderzają w tak mozolnie odbudowywany wizerunek Klubu. Przyjmujemy to z ubolewaniem, jednak pragniemy podkreślić, że wybryki grupki chuliganów nie mogą przysłonić postawy zdecydowanej większości publiczności, która w czwartkowy wieczór stawiła się na Cichej, postawy godnej pochwały. Fani wspierali naszą drużynę od pierwszej do ostatniej minuty, za co serdecznie im dziękujemy.