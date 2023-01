Ruch Chorzów i ŁKS Łódź awansują do PKO Ekstraklasy! Kto zagra w barażach? Kto spadnie do II ligi? Zobacz!

Zobacz w galerii ZDJĘĆ przewidywaną kolejność zespołów Fortuna 1. Ligi na koniec sezonu 2022/2023. Typy na 13.01.2022 r.

Kibice Ruchu Chorzów liczą na to, że Niebiescy zaliczą trzeci awans z rzędu (najpierw z III do II ligi, następnie z II do I, a po rundzie wiosennej z I ligi do Ekstraklasy). Przy Cichej pojawiło się już trzech nowych zawodników: Michał Feliks (Radomiak Radom), Przemysław Maj (Stal Mielec) i Kacper Skwierczyński (Legia Warszawa).

Ekstraklasowe aspiracje mają też w Podbeskidziu Bielsko-Biała, GKS-ie Katowice i GKS-ie Tychy. Ostatniego słowa w walce o baraże nie powiedziało Zagłębie Sosnowiec, które przejął trener Dariusz Dudek. A co z Wisłą Kraków? „Biała Gwiazda” chce przecież po jednym sezonie wrócić do krajowej elity.