Ruch Chorzów już ma awans? Niebiescy wiedzą, że to jeszcze nie koniec, choć cel jest już bardzo blisko

Niebiescy mają 68 punktów, a druga w tabeli Ślęza 56. Trzecia jest Polonia, która rozegrała jeden mecz mniej - 55 pkt, a czwarty Pniówek Pawłowice, też 55. Do końca sezonu zostało jeszcze 11 kolejek, ale Ruch rozegra 10 meczów, bo ma pauzę w 33. kolejce. To samo dotyczy Ślęzy, pauzującej w 37. kolejce. W tym układzie z czołowej trójki tylko Polonia zagra jeszcze 11 razy. W 31. kolejce dojdzie do spotkania Ślęza - Polonia, co jest dobrą wiadomością dla Ruchu, bo któryś z rywali na pewno straci punkty.

Zobacz ZDJĘCIA z derbów Ruch Chorzów - Polonia Bytom

Tomasz Foszmańczyk: To jeszcze nie koniec

W poprzednim sezonie rozgrywki przerwano i awans uzyskały rezerwy Śląska Wrocław, które w 18 meczach miały 37 punktów. Ruch w tym sezonie po rozegraniu 18 meczów miał 44 punkty. W sezonie 2018/2019 z grupy trzeciej awansował Górnik Polkowice. W 18-zespołowej lidze w 34 meczach zgromadził 79 punktów. Niebiescy teraz mają na koncie 26 rozegranych meczów. Górnik po 26 spotkaniach miał 62 punkty, czyli sześć mniej niż obecnie chorzowianie!