Ruch Chorzów. Kibice Ruchu świętowali... 6. urodziny makiety nowego stadionu ZDJĘCIA Happening fanów Niebieskich przed UM w Chorzowie Tomasz Kuczyński

26.08.2021. Happening kibiców Ruchu z okazji 6. rocznicy prezentacji makiety nowego stadionu. Karina Trojok

W czwartek 26.08.2021 r. kibice Ruchu Chorzów umówili się na Rynku przed Urzędem Miasta na świętowanie 6. rocznicy odsłonięcia makiety nowego stadionu przy ulicy Cichej. Mimo szumnych zapowiedzi, obiekt do tej pory nie powstał, o co kibice mają żal do prezydenta miasta Andrzeja Kotali. Zobacz ZDJĘCIA z urodzin makiety stadionu Ruchu, na których był nawet tort!