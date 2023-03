Ruch Chorzów kpi z Górnika Zabrze. Wszystko przez komunikat klubu. Twitterowa wojenka na Śląsku

Ruch Chorzów kpi z Górnika Zabrze. Wszystko przez komunikat klubu

Górnik Zabrze we wtorek wieczorem opublikował oficjalny komunikat w sprawie szkoleniowca drużyny Bartoscha Gaula. Przyszłością szkoleniowca zabrzan zajmowało się w poniedziałek walne zgromadzenie akcjonariuszy klubu, które już wtedy postanowiło, że piątkowy mecz z Wisłą Płock zadecyduje o tym czy zostanie on na Roosevelta, choć co bardziej wtajemniczeni w temat pisali, że działacze po prostu nie znaleźli na razie jego następny i dlatego postanowili dać młodemu trenerowi jeszcze jedną szansę.

Komunikat Klubu Górnik Zabrze S.A. w sprawie trenera pierwszej drużyny

Trener Bartosch Gaul przygotowuje drużynę do piątkowego meczu. Mecz z Wisłą Płock jest dla Górnika bardzo ważny, a praca trenera Bartoscha Gaula zweryfikowana będzie po piątkowym spotkaniu.