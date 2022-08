Ruch Chorzów liderem I ligi! "Jak do tego doszło? Nie wiem". Beniaminek z Cichej robi furorę, trener tonuje nastroje

- Musimy wyciągnąć wnioski z dwóch straconych bramek, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Przed nami trudny okres, gdzie rozegramy sporo spotkań. Mamy jednak szeroką kadrę, każdy może wskoczyć na boisko i walczyć - stwierdził autor zwycięskiej bramki Konrad Kasolik.

Gola i asystę (przy główce Artura Pląskowskiego) zaliczył w Rzeszowie Łukasz Moneta.

- Nie był to łatwy mecz, ale trzeba oddać drużynie, że zagraliśmy bardzo pragmatycznie. Te sytuacje, które mieliśmy, to wykorzystaliśmy, a bramki przyszły w ciężkich momentach. Poświętowaliśmy w szatni, a we wtorek trzeba się regenerować, bo mamy tylko dwa dni do następnego meczu i w czwartek czeka nas kolejny ciężki bój - mówił pomocnik Ruchu.