Ruch Chorzów ma nowego członka Rady Nadzorczej i mniejszy dług

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruchu Chorzów wybrało dzisiaj nowego członka Rady Nadzorczej. Został nim doskonale znany na Cichej Marek Godziński, który przez 1000 dni pracował jako wolontariusz będąc do końca sierpnia pełnomocnikiem zarządu klubu.

- Propozycja wejścia do Rady Nadzorczej była bardzo zaskakująca, ponieważ wcześniej nie było takich planów. Przewodniczący Marcin Mańka oraz prezes Seweryn Siemianowski i wiceprezes Marcin Stokłosa nie musieli mnie długo przekonywać i choć miałem inne plany, to Ruchowi się nie odmawia. Postawiłem jednak jeden warunek, a mianowicie, że muszę być członkiem niezależnym. Traktuję to jako ogromne wyróżnienie i docenienie mojej pracy na rzecz klubu, ale również dla całej społeczności zgromadzonej wokół Ruchu i wszystkich ludzi, którzy pomagają, jak mogą. Zobowiązuję się dalej pracować dla Ruchu ze wszystkich sił i umiejętności, jakie posiadam i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by na tym nowym dla mnie polu wesprzeć klub w dalszym dynamicznym rozwoju. Ta sytuacja jest kolejnym dowodem normalizacji sytuacji w klubie, gdzie udziałowcy zgadzają się na zaproszenie do swojego grona niezależnych, chętnych do pomocy osób - powiedział Marek Godziński.