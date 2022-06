Ruch Chorzów ma nowego napastnika. Pierwsze wzmocnienie Niebieskich przed sezonem w Fortuna 1. Lidze

Chojniczanka awansowała z drugiego miejsca, a Ruch zajął trzecią pozycję, a następnie wygrał baraże. Niebiescy ogłosili przedłużenie kontraktów z bramkarzem Jakubem Bieleckim, trenerem Jarosławem Skrobaczem, a w środę pozyskali pierwszego nowego zawodnika.

Jest nim 28-letni napastnik Artur Pląskowski, czołowy strzelec eWinner II ligi, który związał się z Ruchem dwuletnią umową z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem zawodnikiem Ruchu. To wielki klub i wielka marka. Gdy pojawia się propozycja z takiego klubu, to się nie odmawia. Ruch zmierza we właściwym kierunku. przy Cichej wykonywana jest dobra robota i widać to po wynikach. Przede mną nowe wyzwania i nie mogę już doczekać się startu nowego sezonu - mówił nowy napastnik „Niebieskich” po podpisaniu umowy, cytowany przez klubową stronę.

Artur Pląskowski urodził się 14 grudnia 1993 r. w Krzepicach i w miejscowej Liswarcie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Gry w piłkę uczył się także w Victorii Częstochowa i Gwarku Zabrze. Później reprezentował barwy m.in. Rakowa Częstochowa, GKS Tychy, Podhala Nowy Targ czy Stali Rzeszów. Ostatnie dwa lata spędził w Chojniczance, z którą wywalczył awans do Fortuna I ligi. W minionym sezonie, z 12 golami na koncie, był najskuteczniejszym snajperem zespołu z Chojnic i trzecim najlepszym strzelcem eWinner 2. Ligi.