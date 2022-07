Ruch Chorzów ma nowego piłkarza. Mateusz Winciersz kiedyś grał już w barwach Niebieskich. Na Cichej zagra teź Mikołaj Kwietniewski

Ruch Chorzów ma nowego piłkarza. Mateusz Winciersz kiedyś grał w już w barwach Niebieskich

Mateusz Winciersz został wypożyczony z Piasta Gliwice do Ruchu Chorzów do końca obecnego sezonu. Umowa między klubami zawiera opcję skrócenia wypożyczenia 21-letniego zawodnika.

– Bardzo się cieszę, że wracam do domu. Jest to dobra wiadomość nie tylko dla mnie, ale również dla moich bliskich. Wiele osób dobrze mi życzy i trzyma kciuki, a teraz postaram się im odwdzięczyć dobrą grą z „eRką” na piersi. Jako rodowity chorzowianin zapewniam, że będę walczyć o każdy centymetr na boisku. Wiem doskonale, że to jest Ruch i tu nie można spoczywać na laurach. Miejsce klubu jest o jeden szczebel wyżej i wierzę w to mocno, że marzenie o Ekstraklasie spełni się bardzo szybko. Do zobaczenia na Cichej i zachęcam wszystkich do zakupu karnetu, bo przed nami bardzo ciekawy sezon – mówi popularny „Wini”.