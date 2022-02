Ruch Chorzów ma nowego sponsora. Logo firmy znalazło się na koszulkach Niebieskich. W niedzielę pierwszy mecz rundy wiosennej

„Grupa ALBA została Sponsorem Strategicznym Ruchu Chorzów” - poinformował klub na swojej stronie internetowej.

W ramach zawartej umowy logotyp spółki ALBA będzie eksponowany na przodzie koszulek meczowych piłkarzy Ruchu, zastępując dotychczasowy znak marki ecoexpress24.pl, należący do Grupy ALBA. Ponadto logotyp sponsora Niebieskich będzie widoczny na bandach okalających boisko, banerach reklamowych i drukach meczowych. Ruch przeprowadzi też proekologiczne akcje marketingowe adresowane do kibiców, promujące zdrowy i ekologiczny tryb życia wg zasady zero waste, czyli unikaj powstawania odpadów.

Zobacz na ZDJĘCIACH jak koszulki Ruchu wyglądały dotychczas i jak prezentują się z logo nowego sponsora