Ruch Chorzów ma nowego wiceprezesa. To przedstawiciel kibiców Niebieskich. Marcin Stokłosa zastępcą Seweryna Siemianowskiego

O tej zmianie zdecydowała Rada Nadzorcza Ruchu. Rada będzie teraz działać w składzie 6-osobowym.

– Przed nami wiele wyzwań, zarówno tych sportowych, jak i organizacyjnych. Jestem przekonany, że Marcin ze swoją energią i doświadczeniem, które zebrał pracując w klubie i pełniąc funkcję w Radzie Nadzorczej, wspomoże – teraz już formalnie – mnie i Marka w zarządzaniu klubem oraz tworzeniu i wdrażaniu długofalowej strategii rozwoju. Ruch cały czas się rozwija i nasza działalność już teraz jest szeroko zakrojona, ale zawsze chcemy być o krok przed wyzwaniami, które na nas czekają, więc wsparcie w tych tematach uważam za niezbędne i korzystne dla Klubu, tym bardziej, że nie będzie to generowało żadnych dodatkowych kosztów – mówi prezes Ruchu Seweryn Siemianowski.

- Przede wszystkim bardzo dziękuję Panu Prezesowi za nominację, zaufanie i wiarę w moje możliwości, a decyzję Rady Nadzorczej o powołaniu mnie na stanowisko wiceprezesa odbieram jako wyzwanie do ciężkiej i owocnej pracy dla ukochanego Klubu. To dla mnie ogromny zaszczyt i zobowiązanie. Zrobię wszystko, by nie zawieść „Niebieskiej Społeczności”, którą z dumą reprezentowałem przez ostatnie 2 lata w Radzie Nadzorczej - dodaje Marcin Stokłosa.