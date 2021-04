Ruch Chorzów ma nowy herb. Zobaczcie co zmieniło się w niebieskiej eRce ZDJĘCIA

Ruch Chorzów ma nowy herb. Zobaczcie co zmieniło się w niebieskiej eRce

Przez ostatni rok Ruch Chorzów używał jubileuszowego herbu przygotowanego na 100-lecie istnienia. 101 rocznica powstania Niebieskich była znakomitą okazją do zaprezentowania nowego herbu, który zaprojektował Karol Gwóźdź.

- To dla mnie ogromny zaszczyt i duże wyróżnienie! Co do procesu projektowania, to bardzo mi zależało, aby to był lifting najbardziej akceptowalnej wersji herbu wśród kibiców, a także, aby każdy element znaku był odpowiednio dopracowany. Wszak nie jest to logo firmy dla 100 osób. Herb ten będzie oglądało tysiące ludzi. Musiał więc nawiązywać do lat poprzednich, ale być odpowiednio oszlifowany w detalach. Dla postronnego odbiorcy zmiany mogą wydawać się praktycznie nie zauważalne, jednak jest ich całkiem sporo - powiedział Karol Gwóźdź, który wcześniej zaprojektował wyjątkową serię odznak oraz monet, a także okładkę książki „Historia Ruchu Chorzów”. Jest także twórcą Adlera, klubowej maskotki.