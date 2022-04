Ruch Chorzów ma wesołe święta, bo wygrał w Rzeszowie! ZDJĘCIA KIBICÓW i meczu ze Stalą. Niebiescy zdobyli twierdzę lidera

Ruch zdobył twierdzę Rzeszów i nadal liczy się w grze o awans bez baraży. Kibice Niebieskich mają wesołe święta!

Jarosław Skrobacz (trener Ruchu):

Trudny mecz. Emocji było mnóstwo. Płynności z jednej i drugiej strony nie było za wiele. Obie drużyny przyzwyczaiły swoich kibiców do ładniejszej gry. Ale też waga spotkania na to wpłynęła. Nie możemy sobie już pozwolić na najmniejsze potknięcie. Oczywiście porażka tutaj nie byłaby rozpatrywana w ten sposób, to nie my byliśmy faworytem, to nie my na 13 spotkań u siebie wygraliśmy 12, tylko gospodarze. Trzeba to było przyjąć z dużym szacunkiem i tak podeszliśmy dzisiaj do rywala. Nasza gra, zdyscyplinowana i konsekwentna, doprowadziła do tego, że w drugiej połowie mecz się otworzył. Przy stanie 2:0 mogliśmy podwyższyć wynik. Myślę, że Daniel Szczepan mógł nam trochę zaoszczędzić nerwów, ale musimy być z tego spotkania bardzo zadowoleni. Od razu po meczu powiedziałem w szatni, że to zwycięstwo może nic nie znaczyć, jeśli w kolejnych spotkaniach tego nie potwierdzimy.