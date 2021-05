Ruch Chorzów. Michał Biskup do Piasta Gliwice? W chorzowskim klubie nic o tym nie wiedzą. Nie było zapytania ani złożenia oferty

Michał Biskup jest objawieniem trzecioligowej wiosny. Trafił na Cichą zimą, a wcześniej miał... 3,5-letni rozbrat z piłką nożną. Z Ruchem Chorzów podpisał 1,5-letni kontrakt. W ośmiu występach zdobył już 5 bramek (miał serię pięciu meczów z rzędu z golem). Według Interii Biskup znalazł się na celowniku Piasta Gliwice, który walczy w tym sezonie o europejskie puchary. Między rundami do Gliwic z Chorzowa powędrował Mateusz Winciersz.

- W klubie nic nie wiemy o tym, aby Piast chciał pozyskać Michała Biskupa. Nie wie też nic o tym sam zawodnik - mówi rzecznik Ruchu Tomasz Ferens. - Słyszeliśmy medialne pogłoski, ale z Piasta nie było zapytania czy złożenia oferty. Biskup ma z nami kontrakt do czerwca 2022 roku. Dobrze się spisuje i chcielibyśmy, aby u nas grał po ewentualnym awansie do II ligi. Oczywiście, jeżeli na stole pojawi się konkretna oferta, to się nad nią pochylimy - zaznacza Ferens.