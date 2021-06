Ruch Chorzów - Miedź II Legnica 4:0 ZDJĘCIA, WYNIK, RELACJA Niebiescy awansowali do II ligi! 16. z rzędu wygrana chorzowskiej drużyny

Ruch Chorzów apeluje do kibiców. Może dojść do zamknięcia stadionu! Jeśli będzie awans, drużyna Niebieskich przyjdzie do fanów

W środę 2.06.2021 r. Ruch Chorzów może przypieczętować awans do II ligi. Niebiescy zagrają w rezerwami Miedzi Legnica (początek o godz. 18). Organizatorzy apelują do kibiców aby w przypadku awansu nie wbiegali na murawę, co grozi karami dla klubu, w tym zamknięciem stadionu. Gdzie więc będą mogli świętować z piłkarzami?