Ruch Chorzów - Miedź II Legnica LIVE, WYNIK, NA ŻYWO, TRANSMISJA Mecz o awans Niebieskich do II ligi. Wystarczy nawet remis

Wszystko przez trzecioligowy regulamin, który mówi, że w przypadku równej liczby punktów zdobytych przez dwa lub więcej zespoły o kolejności decyduje najpierw korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek. To oznacza, że Ruchowi dziś wystarczy remis w meczu z Miedzią II Legnica. - Mam nadzieję, że w środę postawimy kropkę nad „i”. Nie będziemy musieli patrzeć na inne wyniki i wspólnie z kibicami będziemy się cieszyć na Cichej - powiedział trener Bereta.

RUCH - MIEDŹ II LEGNICA NA ŻYWO

Ze względu na koronawirusowe obostrzenia na trybunach stadionu przy Ciche może zasiąść dziś 2176 widzów.

- Chciałbym, aby ta pieczęć była postawiona w środę. Życzyłbym sobie, aby to nie było na wyjeździe i fajnie, że Polonia też wygrała - mówił po meczu z Gwarkiem w Tarnowskich Górach kapitan Tomasz Foszmańczyk. - Mam nadzieję, że będzie okazja świętować z naszymi kibicami. To jest to, o czym myślimy i co nas nakręca.