Ruch Chorzów - Motor Lublin o awans do Fortuna 1. Ligi. Niebiescy zagrają u siebie, ale mają w nogach dogrywkę z Radunią Stężyca

Daniel Szczepan dał zwycięstwo, choć mogło go nie być na murawie

W półfinałowym meczu barażowym, w którym zagrali beniaminkowie eWinner 2. Ligi, Niebiescy wygrali przy Cichej po dogrywce z Radunią Stężyca 1:0. Bramkę na wagę awansu zdobył w 118. minucie Daniel Szczepan, choć... mogło go już nie być na boisku.

- W przerwie dogrywki Szczepan był do ściągnięcia, dlatego że miał żółtą kartkę. Sędziowie nas ostrzegali, że każde następne ostre wejście, to będzie druga żółta - mówił trener Ruchu Jarosław Skrobacz. - Zostawienie go na boisku było ogromnym ryzykiem. Gdyby dostał kartkę, do końca gralibyśmy w osłabieniu i jeszcze ta druga żółta eliminowałaby go z ewentualnego występu w finale. To byłaby duża strata dla nas. Ryzyko się jednak opłaciło. Strzelił bramkę na koniec. Zabroniliśmy mu nawet skakania do górnych piłek, mówiliśmy, żeby łokcie trzymał przy sobie, aby przypadkowo czegoś nie zrobić. Można było się też spodziewać prowokacji przeciwnika, ale szczęśliwie obyło się bez tej kartki dla Szczepana.