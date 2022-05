Ruch Chorzów nie chce awansu?! Prezes Niebieskich odpowiedział na zarzuty kibiców: Oczywiście, że chcemy awansować!

- Wyjaśniliśmy sobie sytuację. Drugie miejsce jest już nierealne, więc możemy myśleć o barażach - powiedział po meczu z Olimpią trener chorzowian Jarosław Skrobacz.

Na Facebooku Ruchu Chorzów po zakończeniu meczu z Olimpią pojawiło się mnóstwo komentarzy, wśród których przeważały te, dające do zrozumienia, że beniaminek… nie chce awansować do I ligi.

„Pany ja wiem, że jesteśmy w odbudowie, ale bez jaj. Jak nie chcecie awansować, to dajcie jakiś komunikat, że nie ma kasy na 1 ligę i że musimy jakiś czas posiedzieć w 2. Przecież my to zrozumiemy” - napisał jeden z komentujących.