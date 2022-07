Ruch Chorzów niewpuszczony na parking przy Cichej! Jest oświadczenie MORiS i... zmiana zasad

Dziwna zmiana

Cała sprawa jest co najmniej dziwna. Piłkarze i trener nie mogą wjechać na często przez nich używany parking. Nie wiedzą o tym, że nie mogą tego zrobić. Nikt ich nie powiadomił? Sprawa dzieje się to praktycznie z dnia na dzień. Według komunikatu MORiS-u, już wcześniej uzgadniano z Ruchem kwestię parkowania na spotkaniu 28 czerwca. Wyegzekwowano zakaz dopiero 5 lipca. O sprawie poinformował Marek Godziński angażujący się we wspieranie klubu.