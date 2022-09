Ruch Chorzów: Nowe boisko dla dzieci i młodzieży. Zostało otwarte na Kresach

Inwestycja na Kresach

Inwestycja rozpoczęła się w 2021 roku. Jej koszt przekroczył 2 miliony złotych. Nowe boisko w przeciwieństwie do poprzedniego ma sztuczną nawierzchnią. Miasto informuje, że na tę chwilę na Kresach znajdują się 2 boiska ze sztuczną trawą i 2 z naturalną. Niedawno miasto zainwestowało tutaj także w budynek, gdzie mieściły się m.in. szatnie, pokój dla sędziów i kawiarenka. Przez wielu zostało to odebrane jednak jako swego rodzaju „inwestycja pocieszenia”. Po zakończeniu etapu projektowego UM nie przystąpił do budowy stadionu przy Cichej. Zamiast tego ratusz przeznaczył pieniądze (co naturalne – o wiele mniejszą kwotę) na poprawę infrastruktury treningowej wykorzystywanej przez dziecięce i młodzieżowe drużyny „Niebieskich”.