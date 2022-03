Ruch Chorzów: Odnaleziono dokument, dzięki któremu w 1920 r. założono klub z Hajduk Wielkich

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie swoim bezcennym znaleziskiem pochwaliło się na Facebooku.

"Dla nas to sensacja👁️👁️! Mamy uznawany za zaginiony jeden z dokumentów, którego konsekwencją było powstanie klubu „Ruch" Hajduki Wielkie🔥! Dokładnie 102 lata temu, 30 marca 1920 r., Sekcja Sportowa Polskiego Komisariatu Plebiscytowego skierowała do Teofila Paczyńskiego, pismo z zaproszeniem do siedziby Sekcji, dla uzyskania wsparcia związanego z planami utworzenia klubu sportowego, późniejszego „Ruchu" Hajduki Wielkie. Na ten bezcenny dokument, uznawany dotąd za niezachowany, natrafiliśmy podczas ewidencjonowania jednego z niezwykle obszernych przekazów obiektów dla naszego Muzeum. Planowana konserwacja pozwoli zachować go dla przyszłych pokoleń i powinna sprawić, że będziemy mogli zaprezentować go miastu i sportowemu światu" - napisano na profilu FB Muzeum Hutnictwa.