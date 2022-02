Ruch Chorzów: Piłkarze gotowy do gry, a kibice Niebieskich liczą na awans ZDJĘCIA

Ruch Chorzów: Piłkarze gotowy do gry, a kibice Niebieskich liczą na awans

Niebiescy rundę wiosenną eWinner 2. Ligi zainaugurują w niedzielę 27 lutego na Cichej. O godz. 17.15 Ruch podejmować będzie rezerwy Lecha Poznań, z którymi jesienią wygrali we Wronkach 1:0. Spotkanie transmitować będzie TVP Sport, ale sporo fanów chorzowian stęsknionych za piłką wybiera się na stadion. Na kilka dni przed tym spotkaniem sprzedanych było już 4485 biletów.

Trener Jarosław Skrobacz nie ukrywa, że celem zespołu jest gra o zwycięstwo w każdym meczu, a fani Ruchu liczą na kolejny awans.

- Kibic zawsze będzie oczekiwał zwycięstw. Zrobimy wszystko, by w każdym meczu grać o zwycięstwo i być jak najwyżej w tabeli. Podejrzewam, że taki plan ma większość drużyn w lidze. Na każdy mecz musimy wyjść maksymalnie skoncentrowani i przygotowani. Rywalizacja jest na tyle duża, że powinniśmy uniknąć nawarstwienia zmęczenia, jak to było w końcówce jesieni i tę rundę możemy lepiej sobie rozegrać. Czekamy, jak wszyscy, z niecierpliwością na inaugurację i liczymy na wsparcie kibiców. Musimy też sami sobie pomóc na boisku i na to liczę najbardziej - powiedział szkoleniowiec Ruchu.