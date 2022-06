Ruch Chorzów podał ceny biletów i karnetów. Na Cichej po awansie będą mecze rangi TOP

Ruch Chorzów po awansie do Fortuna 1. Ligi postanowił podnieść ceny biletów na mecze na Cichej. Średnio w nowym sezonie wejściówka będzie 5 zł droższa.

Bilety na sektor kosztować będą kibiców Niebieskich 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy - przysługuje młodzieży w wieku od 15 do 26 lat, kobietom, seniorom powyżej 65. roku życia i niepełnosprawnym) i 10 zł (szkolny - przysługuje dzieciom w wieku od 7 do 14 lat). Wejściówkę na trybunę (zniknęło rozróżnienie na trybunę górną i dolną) wyceniono odpowiednio na 50, 35 i 25 zł, a karta wstępu do loży ma kosztować odpowiednio 60, 40 i 30 zł.

Trzy jesienne mecze z GKS Katowice, ŁKS oraz Zagłębiem zaliczono do kategorii TOP i bilety na nie będą kosztować 5 zł więcej. 5 zł więcej od podanych wyżej cen trzeba też będzie zapłacić za wszystkie wejściówki kupowane stacjonarnie w dniu meczu.