Ruch Chorzów - Podhale Nowy Targ ZDJĘCIA, WYNIK Udany finisz Niebieskich. Zagrał już nowy nabytek Serb Vanja Marković

Dla Ruchu i Podhala był to szósty sparing w czasie przygotowań do rundy wiosennej. W drużynie Niebieskich w wyjściowym składzie byli testowani Krystian Szymocha z rezerw Rakowa Częstochowa i Jakub Wagner z Szombierek Bytom (syn byłego zawodnika chorzowian Grzegorza Wagnera). Szymocha już wcześniej przekonał do siebie trenera Jarosława Skrobacza i działacze z Cichej prowadzą rozmowy z Rakowem na jego temat.

Zobacz ZDJĘCIA ze sparingu Ruch Chorzów - Podhale Nowy Targ, 16.02.2022