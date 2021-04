Ruch Chorzów - Pogoń Imielin 6:0 ZDJĘCIA, WYNIK Niebiescy zdobyli Puchar Polski Podokręgu Katowice

Finał miał odbyć się w Imielinie, ale na taką opcję nie zgodziła się policja. Wtorek był trzecim terminem tego meczu, bo nie doszło do niego 11 listopada i 14 kwietnia, co wiązało się pandemią koronawirusa.

We wtorek swój meczowy „debiut” miała kryta trybuna stadionu przy Cichej w nowej szacie, czyli z pomalowanymi z pieniędzy kibiców krzesełkami. Biały kolor tworzy napis RUCH, co też możecie zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

W 33. minucie Pogoń była bardzo bliska wyrównania. Michał Gadaj strzelił w słupek, a Rafał Bielawski nie trafił do pustej bramki!

Cztery minuty później było 2:0. Tomasz Wójtowicz podał do Biskupa, który z bliska strzelił do bramki. Niebiescy powinni schodzić do szatni z trzecim golem, jednak w doliczonym czasie Mateusz Lechowicz nie zdołał skierować piłki do siatki.