Ruch Chorzów. Premiera książki Eugeniusza Lercha „Elek z Wielkich Hajduk” ZDJĘCIA

82-letni Eugeniusz Lerch będący nadal w świetnej formie już przed rozpoczęciem spotkania autorskiego rozdawała autografy osobom, które kupiły jego książkę oraz pozował do zdjęć. Potem na scenie wraz z prezesem Ruchu Sewerynem Siemianowskim oraz Dariuszem Leśnikowskim, który redagował książkę, odpowiadali na pytania prowadzącego Zbigniewa Cieńciały.

Mistrz Polski z 1960 roku

Słynny „Elek” po raz kolejny przypomniał skąd wziął się jego pseudonim.

- Fascynowałem się Wyścigiem Pokoju, w którym jeździł Eligiusz Grabowski. Bardzo mi imponował, dużo mówiłem o Elku, no i ten „Elek” do mnie przylgnął. Na dodatek Janek Szuster z drużyny rezerw powiedział, że imię Eugeniusz jest za długie do wołania i też zaczął mnie nazywać Elek - śmiał się Lerch, którego w trampkarzach trenował Gerard Cieślik.