Ruch Chorzów. Prezentacja drużyny przyciągnęła tłumy fanów ZDJĘCIA Niebiescy pokazali się kibicom w Mikołowie przed sezonem Fortuna 1. Ligi

Już rok temu drużyna Ruchu miała prezentację poza Chorzowem - w Świętochłowicach. Wtedy zapowiedziano, że te przedsezonowe imprezy będą odbywały się w „niebieskich” miastach. Tym razem drużyna trenera Jarosława Skrobacza zawitała do Mikołowa.

Niebiescy mieli w sobotę pracowity dzień. Najpierw pojechali do Niepołomic, gdzie w ostatnim sprawdzianie przed ligą wygrali z Puszczą 1:0 po bramce Daniela Szczepana w 47. minucie. W sparingu zagrał wypożyczony tego samego dnia z Wisły Płock Jakub Witek (w poprzednim sezonie występował w II lidze w Raduni Stężyca).

Ruch będzie beniaminkiem I ligi. Przy Cichej nastąpiły duże zmiany personalne. Pozyskano 11 nowych zawodników, w tym trzech, którzy wrócili do chorzowskiej drużyny - Maciej Sadlok, Łukasz Moneta i wypożyczony z Piasta Gliwice Mateusz Winciersz.

Strefa zabaw dla dzieci z animatorami

Strefa biesiadna

Pokaz "Human Flag" Katie Rock Strong & Lewar Workout

Pokazy Freestyle Football mistrza świata Pawła Skóry

Koncert zespołu "Sektorowa Sekta"

O symbolicznej godzinie 19.20 rozpoczęła się prezentacja drużyny Ruchu. Fani zaprezentowali efektowny pokaz pirotechniczny. Głośno odśpiewano klubowy hymn oraz znaną przyśpiewkę: "Nadejdzie wiosna i lepsze czasy powróci KS Ruch Chorzów w szeregi ekstraklasy".

Ze sceny przemówił trener Jarosław Skrobacz:

- Drodzy kibice, nowy sezon przed nami, nowe wyzwania, nowa liga. Jedno, co się nie zmienia to Wy - wspaniali, najlepsi Niebiescy. Dziękujemy!

Po nim głos zabrał kapitan drużyny Tomasz Foszmańczyk:

- Wiecie, ile znaczy dla nas wasz doping. Żeby Wam to zobrazować, to w tym roku przegraliśmy tylko jeden mecz, gdzie przez tragedię (na kopalni - red.) do pewnego momentu nie było dopingu. Wtedy grało nam się najtrudniej. Miejcie tę świadomość, ile dla nas znaczycie.