Ruch Chorzów - Rekord Bielsko-Biała NA ŻYWO, WYNIK, LIVE, ONLINE Niebiescy bez kapitana o kolejne zwycięstwo z rzędu

RUCH - REKORD WYNIK

Dobrą wiadomością dla Ruchu jest powrót do składu dwóch podstawowych piłkarzy, którzy z powodu nadmiaru kartek nie zagrali z Lechią. To Piotr Wyroba i Konrad Kasolik. Mecz z Rekordem ma szczególne znaczenie dla Wyroby, który jeszcze jesienią grał w bielskiej drużynie i jest jej wychowankiem. We wrześniu, w 10. kolejce rozegrał cały mecz w barwach Rekordu przeciw Niebieskim. Ruch wygrał 2:1, a zwycięską bramkę w doliczonym czasie z rzutu karnego zdobył Mariusz Idzik. W tym spotkaniu grał też inny wychowanek Rekordu Bartosz Guzdek, który wiosną jest wypożyczony do Ruchu.