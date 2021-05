Ruch Chorzów - ROW Rybnik 5:0 NA ŻYWO, LIVE, WYNIK. Niebiescy zagrali dla kibiców Jacek Sroka

Piłkarze Ruchu Chorzów grają z ROW Rybnik w meczu 31. kolejki grupy trzeciej III ligi. Spotkanie na Cichej rozpoczęło się o godz. 18 i po raz pierwszy w tym roku odbywa się z udziałem kibiców. Na trybuny chorzowskiego stadionu wpuszczonych zostało 2176 widzów, ale chętnych do obejrzenia śląskich derbów było dużo więcej. Do przerwy Niebiescy prowadzili 1:0, a po zmianie stron strzelili kolejne cztery bramki. Zapraszamy do naszej relacji live i śledzenia na żywo wyniku meczu Ruch Chorzów - ROW Rybnik.