Ruch Chorzów rządzi na Śląsku. Przy Cichej więcej kibiców niż na meczach GKS Katowice, GKS Tychy i Piasta Gliwice. Górnik Zabrze ma wyjazd

Urlop nad polskim morzem lub w górach to w tym roku bardzo często wybierana forma wypoczynku. Spowodowane jest to utrudnieniami dla wyjazdów zagranicznych dla Polaków, ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Eksperci z Yanosika postanowili sprawdzić, gdzie czekają Was utrudnienia na wakacyjnych drogach, prowadzących do popularnych miejscowości nadmorskich i górskich. Sprawdźcie, które odcinki warto ominąć, by nie utknąć w korkach.