Ruch Chorzów się zatrzymał! „Nie chcą awansować?” „Nie płacą?” Przy Cichej dementują teorie spiskowe kibiców

Po tym jak Chojniczanka przegrała w Krakowie z Garbarnią 1:3 kibice Niebieskich mieli nadzieję, że Ruch pokona Znicz i zbliży się do 2. miejsca na 4 punkty. Druga lokata na koniec sezonu oznacza bezpośredni awans do Fortuna 1. Ligi, do której wszedł już lider - Stal Rzeszów.