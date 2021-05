Ruch Chorzów sprzedaje bilety na mecz z ROW Rybnik. Wiemy ilu kibiców wejdzie na stadion na Cichej

Niestety nie znaczy to wcale, że tyle biletów trafi dziś do sprzedaży. Fani Niebieskich na ten sezon zakupili 1978 karnetów i właśnie karnetowicze z automatu mają zapewnione miejsce na trybunach.

Zgłoszenia nieobecności trzeba wysyłać mailem na adres wojciech.malicki@ruchchorzow.com.pl podając imię, nazwisko i PESEL (lub numer karty kibica) osoby zwalniającej miejsce. Karnetowicze, którzy zwolnią swoje miejsca, otrzymają darmowy dostęp do transmisji internetowej z meczu Ruchu z ROW.

- Już koło 100 osób przysłało do klubu takie oświadczenia, dzięki czemu w czwartek do sprzedaży trafi nie 200, ale 300 biletów na sobotni mecz. Jeśli kolejni kibice zwolnią miejsca na trybunach to te bilety również trafią do sprzedaży - dodał rzecznik chorzowskiego klubu.