Ruch Chorzów straci napastnika? Mariusz Idzik nie przedłużył umowy z Niebieskimi ze względu na wysokość proponowanego kontraktu

Mariusz Idzik w poprzednim sezonie zdobył dla Ruchu 20 bramek, ale ostatni raz zagrał 24 kwietnia w końcówce meczu z Polonią Bytom. Konieczny był zabieg kolana i „Idziu” dopiero wraca do pełnej sprawności.

Idzikowi w czerwcu kończy się kontrakt i wszystko wskazuje na to, że 1 lipca nie będzie obecny na pierwszych zajęciach pod okiem nowego trenera Ruchu Jarosława Skrobacza.

- Stwierdził, że odchodzi - przyznał prezes Niebieskich Seweryn Siemianowski w rozmowie z katowickim Sportem. - Umowa kończy się 30 czerwca, rozmowy o nowej nie dotarły do mety. Nie dogadaliśmy się w kwestii wysokości tego kontraktu. Jeszcze nas nie stać i trzeba to sobie szczerze powiedzieć w oczy. Życzę Mariuszowi jak najlepszej kariery. Teraz jest tuż po kontuzji. Oby był zdrowy i nastrzelał bramek. Nie dla nas, a może dla nas? Może jeszcze będzie tak, że wróci do Chorzowa i jednak się dogadamy. Zobaczymy.