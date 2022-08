Ruch Chorzów szykuje się na mecz z Górnikiem Zabrze, a Janoszka opowiada w szatni kolegom o Wielkich Derbach Śląska

Ruch Chorzów szykuje się na mecz z Górnikiem Zabrze. Trener Skrobacz wystawi najmocniejszy skład

- Mecz z Górnikiem to bardzo znaczące wydarzenie. To spotkanie skupia na sobie uwagę nie tylko miejscowych kibiców, ale i piłkarskiej Polski. Od sobotniego pojedynku z Niecieczą skupiamy się już tylko na nim. Liczymy, że w Wielkich Derbach Śląska zaprezentujemy swoje umiejętności i zagramy dobre spotkanie - powiedział Jarosław Skrobacz, trener Ruchu.

Szkoleniowiec Niebieskich w czwartek wieczorem będzie miał do dyspozycji wszystkich swoich zawodników. Pod lekkim znakiem zapytania stoi występ Patryka Sikory, który w sobotnim spotkaniu z Niecieczą doznał urazu stawu skokowego, ale opiekun chorzowian liczy, że młody pomocnik dojdzie do pełni sił.

- Górnik jest faworytem tego spotkania. W końcu zabrzanie od dłuższego czasu grają w Ekstraklasie, a my dopiero dotarliśmy do tego momentu, w którym od czasu do czasu możemy zagrać z takimi zespołami. Na pewno jednak powalczymy, bo gramy u siebie przed własnymi kibicami. W zespole panuje olbrzymia mobilizacja i chęć sprawienia radości naszym fanom, którzy zawsze są z nami - stwierdził Skrobacz.