Ruch Chorzów. Transparent kibiców przed Stadionem Śląskim. Fani nie mogą się pogodzić z tym, że nie będzie tam meczu z Wisłą Kraków

Mecz Ruch Chorzów - Wisła Kraków nie na Stadionie Śląskim

„Niestety Strony nie były w stanie osiągnąć kompromisu w zakresie rozkładu ciężaru odpowiedzialności związanej z ewentualnymi uszkodzeniami Stadionu Śląskiego, które mogłyby zagrozić organizacji wcześniej zaplanowanych imprez lekkoatletycznych, co w konsekwencji rodziłoby konieczność poniesienia potencjalnie wielomilionowych kosztów związanych z przeniesieniem tychże imprez. Ani Ruch, ani Stadion Śląski nie są w stanie przyjąć na siebie takiego ryzyka i takiej odpowiedzialności”.

Jednak we wtorek poinformowano, że do meczu z Wisłą w „Kotle Czarownic” nie dojdzie. Ruch Chorzów i Stadion Śląski wydały oświadczenie, w którym m.in. czytamy:

Mecz Ruch Chorzów - Wisła Kraków: Kibice są wściekli i rozgoryczeni

Wśród kibiców zawrzało. Fani wyrażali swój żal przede wszystkim we wpisach w internecie. Na Facebooku Stadionu Śląskiego pojawiło się wiele komentarzy wzburzonych kibiców.

„Szkoda słów ... Niech se dalej stoi ten stadion do ozdoby... Porażka…”

„Wyburzcie ten stadion skoro praktycznie cały rok stoi pusty, a jak jest szansa na coś fajnego, to komuś coś nie pasuje”

„Piknik Arena to jest, a nie stadion. Wizerunkowo to Wy na tym straciliście najwięcej w regionie. Banda nieudaczników”

„Ale przynajmniej fajnie świeci. Największa rzeźba współczesna w parku...”

„Wychodzi na to, że Stadion Śląski służy już tylko do organizacji sylwestra z Polsatem, koncertu Podsiadły i zawodów lekkoatletycznych, na które publiczność wchodzi za darmo” - to tylko kilka z tych komentarzy.