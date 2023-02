Ruch Chorzów: Trener Skrobacz chce grać wiosną o pełną pulę i liczy na wsparcie kibiców Niebieskich

Ruch Chorzów: Trener Skrobacz chce grać wiosną o pełną pulę

Ruch Chorzów jest gotowy do rozpoczęcia rundy wiosennej Fortuna 1. Ligi. Niestety Niebiescy przez całą rundę wiosenną będą w roli gospodarza grać na stadionie w Gliwicach, bo po wycięciu jednego z masztów oświetleniowych ich domowy obiekt na Cichej nie spełnia licencyjnych wymogów.

- Chciałbym powiedzieć, że nas to nie interesuje i skupiamy się tylko na tym, by w każdym meczu walczyć o trzy punkty. Wystarczy jednak spojrzeć na statystykę naszych spotkań u siebie i na wyjeździe, by zobaczyć jaki ta zmiana ma wpływ na zespół. Nie ma jednak co narzekać, trzeba zakasać rękawy i walczyć. Drużyna ma niemałe umiejętności i wierzę, że będzie dobrze - powiedział Jarosław Skrobacz, trener Ruchu.

Niebiescy przyznali, że spotkania rozgrywane w Gliwicach traktować będą jak bliskie wyjazdy na mecze do Sosnowca, Katowic czy Częstochowy. Nie mają w planach treningów na obiekcie Piasta, bo trzeba oszczędzać jego murawę.