Ruch Chorzów u siebie w Gliwicach ZDJĘCIA KIBICÓW Niebiescy grali jako gospodarze na stadionie Piasta w 2014 roku

MORiS Chorzów zapowiada, że na stadionie Ruchu usunięte zostaną pozostałe „świeczki” oraz będą postawione nowe maszty oświetleniowe. Ze względu na procedury przetargowe cały proces musi potrwać, więc umowa z Piastem obowiązuje do końca sezonu (włączenie z ewentualnymi barażami). Koszt wynajęcia stadionu w Gliwicach to 110 tys. złotych na jeden mecz, za co ma zapłacić Miasto Chorzów.

W 2014 roku choroba trawy na boisku stadionu przy Cichej oraz konieczna renowacja murawy zmusiły Ruch do wyprowadzki do Gliwic. Przy Okrzei Niebiescy rywalizowali w kwalifikacjach Ligi Europy z FC Vaduz, Esbjerg fB i Metalistem Charków, a także rozegrali ligowy mecz z Górnikiem Łęczna. Dwa z tych spotkań mogło zobaczyć tylko 999 osób, bo były imprezą niemasową. Zobacz ZDJĘCIA!