Ruch Chorzów ukarany przez PZPN za mecz z Górnikiem Zabrze. Niebiescy muszą zapłacić grzywnę

Podczas meczu 1/16 Fortuna Pucharu Polski pomiędzy Ruchem Chorzów i Górnikiem Zabrze na trybunach stadionu przy ulicy Cichej doszło do awantur. Część kibiców gospodarzy odpalała race, wywiesiła wulgarny transparent oraz toczyła walki z ochroną, by przedostać się do sektora zajmowanego przez fanów z Zabrza. Dwóch szalikowców przebiegło też po murawie i próbowało skraść flagi Torcidy.

Polski Związek Piłki Nożnej wszczął postępowanie. Komisja Dyscyplinarna ukarała Ruch Chorzów grzywną w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Mecz Ruch Chorzów -Górnik Zabrze zakończył się zwycięstwem gości 1:0.