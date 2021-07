Ruch Chorzów: Wojciech Grzyb wraca na Cichą. Legenda Niebieskich będzie członkiem nowego sztabu szkoleniowego

Ruch Chorzów: Wojciech Grzyb wraca na Cichą

– Powrót do Ruchu traktuję jako coś wyjątkowego, a zarazem naturalnego, ponieważ nie ukrywam, że po tym, jak udało mi się zrealizować dziecięce marzenie i mogłem jako zawodnik zakładać niebieską koszulkę przez 6,5 roku, to również bycie trenerem tego klubu było jednym z moich celów. We wrześniu ubiegłego roku uzyskałem licencję UEFA PRO i od jakiegoś czasu zakładałem sobie, że z początkiem nowego sezonu dobrze by było wrócić do trenerskiego fachu. Pojawiła się propozycja trenera Skrobacza, z której skorzystałem – powiedział Wojciech Grzyb.