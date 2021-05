Ruch Chorzów wygrał 12. raz z rzędu ZDJĘCIA, OPINIE, WIDEO Kibice Niebieskich byli w Nysie. Sędzia… zakopał poprzeczkę SKRÓT MECZU

- Było nerwowo, szczególnie, że graliśmy w dziesięciu – przyznał trener Niebieskich Łukasz Bereta. - Mimo że mecz był spokojny do sędziowania było kilka kontrowersji, nawet tego rzutu rożnego, z którego padła bramka dla Nysy, na pewno nie było. Decyzje sędziów czasem były mocno niezrozumiałe, boisko też nie było idealne - małe, wąskie, więc ciężko nam było w ataku pozycyjnym, Nysa od początku się broniła, próbując grać na swego najlepszego zawodnika, Adama Setlę. To im się udawało. Powiedzieliśmy sobie w szatni, że z każdą minutą będą mieli coraz mniej siły i na pewno te bramki dla nas padną, tylko musimy grać cierpliwie, dłużej utrzymywać się przy piłce. Szkoda, że była nerwowa końcówka, bo prowadziliśmy 2:0. Ciężki mecz. Rywale grają z nami często swoje najlepsze mecze, tak było też z Nysą.

Kibice wsparli Ruch w Nysie

Mecze odbywają się bez publiczności, ale fani Niebieskich jeżdżą za swoim zespołem. Tak też było w sobotę w Nysie. Doping zza ogrodzenia był słyszany ze wszystkich stron kameralnego stadionu Polonii.

- To na pewno nam pomaga. To już był mały przedsmak tego, co będzie na Cichej, czego nam brakowało, dlatego nie możemy się doczekać meczu z ROW-em - przyznał trener Bereta. W sobotę 15 maja na trybuny (do 25 proc. zapełnienia) mogą już wrócić kibice i w tym dniu odbędą się derby z rybnicką drużyną.