Ruch Chorzów z czwartym wzmocnieniem przed I ligą. Obrońca przyszedł z Raduni Stężyca, z którą Niebiescy grali w barażach

Przemysław Szur to 26-letni środkowy obrońca. Podpisał kontrakt z Ruchem do 30 czerwca 2024 r. z opcją przedłużenia.

- Jestem bardzo zadowolony. Po sezonie za cel stawiałem sobie przejście do I ligi, a że jeszcze udało się trafić do Ruchu, to tym bardziej się cieszę. Super klub, wielka marka. Grając w Raduni doświadczyłem już tej fantastycznej atmosfery na stadionie przy Cichej. Dużo lepiej gra się przy takiej publiczności. Nie mogę się już doczekać pierwszego meczu w barwach Niebieskich - mówi nowy obrońca Ruchu, cytowany przez klubową stronę.