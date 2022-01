Ruch Chorzów z pierwszym wzmocnieniem tej zimy. Obrońca przyszedł z pierwszoligowej Korony Kielce

Remigiusz Szywacz związał się z Ruchem kontraktem do końca czerwca 2023 roku, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. 7 grudnia 2021 za porozumieniem stron rozwiązał umowę z pierwszoligową Koroną Kielce, w której jesienią nie rozegrał ani jednego meczu.

W sezonie 2021/2022 w barwach Korony zaliczył 13 ligowych meczów, we wszystkich był w wyjściowym składzie.

26-letni wychowanek Wisły Kraków, grał w naszym regionie w GKS Tychy w 2017 roku.

Na swoim koncie ma 85 występów na poziomie I ligi i 29 meczów w II lidze.

- To dla mnie duże wyzwanie. Nie ukrywam, że przychodzę tutaj z jednym celem - chciałbym, żeby w przyszłym sezonie Ruch występował ligę wyżej. Na tym się teraz skupiam, zostawiam to, co za mną. Pierwszy sygnał z Ruchu to telefon od trenera Dreszera, którego znam z Korony, później kontaktował się ze mną trener Skrobacz, przedstawił mi wizję Klubu, cele i jaką rolę widzi dla mnie w drużynie. Przekonało mnie to i postanowiłem skorzystać z tej oferty. Ruch to wielka tradycja, a siłą klubu są kibice. Gra dla takiej publiczności będzie z pewnością wielką przyjemnością - podkreśla Remigiusz Szywacz, cytowany przez klubową stronę Ruchu.