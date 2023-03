Ruch Chorzów z Wisłą Kraków na Stadionie Śląskim: Blisko porozumienia

Ruch Chorzów - Wisła Kraków na Stadionie Śląskim: Komunikat klubu z Cichej

W komunikacie opublikowanym przez Ruch Chorzów czytamy zatytułowanym "Blisko porozumienia" czytamy: "Na Stadionie Śląskim odbyło się kolejne spotkanie dotyczące organizacji meczu pomiędzy Ruchem a Wisłą Kraków. W spotkaniu uczestniczyli Łukasz Czopik - Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Marcin Michalik - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów, Jan Widera - Prezes Zarządu Stadionu Śląskiego, a także Zarząd Ruchu Chorzów.

Podczas spotkania władze Stadionu Śląskiego przedłożyły kompletną, atrakcyjną ofertę najmu obiektu. Przedstawione koszty bazowe organizacji meczu (m.in. czynsz, ochrona, zabezpieczenie medyczne, czy obsługa techniczna) zostały zaakceptowane przez władze Ruchu. Ponadto omawiano koncepcje zabezpieczenia bieżni, na co szczególny nacisk kładzie Stadion Śląski z uwagi na zbliżające się duże imprezy lekkoatletyczne.

Obie strony są blisko porozumienia, negocjacje dotyczą już tylko kwestii wspomnianego zabezpieczenia bieżni. Trwa przygotowywanie projektu umowy najmu, co może zająć około tygodnia. Jednocześnie nasz Klub oczekuje na informację, jaki status zostałby nadany planowanemu wydarzeniu przez właściwe organy administracyjne - czy będzie to impreza masowa podwyższonego ryzyka czy też nie. To ważny czynnik, który będziemy brać pod uwagę przy podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej miejsca rozegrania spotkania z Wisłą Kraków, gdyż wprost wpływa on na koszty organizacji meczu, a dbałość o klubowe finanse jest dla nas sprawą priorytetową. Ta kwestia również zostanie rozstrzygnięta w przyszłym tygodniu.