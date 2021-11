Ruch Chorzów. Zadyma kibiców na meczu z Motorem. Kto jest winien? Policja ustala tożsamość kiboli. Klub wydał oświadczenie. Będą kary?

Zadyma kibiców na meczu Ruch Chorzów - Motor Lublin

W poniedziałek 29 listopada Śląska Policja opublikowała komunikat, w którym opisano wydarzenia na Cichej:

„W miniony piątek na stadionie Ruchu Chorzów rozegrany został mecz pomiędzy miejscowym klubem a Motorem Lublin. Niestety nie należał on do spokojnych. Na stadionie doszło do bójki pomiędzy kibicami oraz do odpalenia materiałów pirotechnicznych.

(…) Już w pierwszej połowie kibice chorzowskiego klubu po rozłożeniu flagi wielkoformatowej przebrali się pod nią w kombinezony malarskie, a następnie odpalili na stadionie dużą ilość środków pirotechnicznych. Niektóre z nich zostały przerzucone na murawę boiska oraz sektor zajmowany przez kibiców z Lublina. Następnie duża część pseudokibiców chorzowskiej drużyny przemieściła się w rejon sektora gości, gdzie pokonała zabezpieczenia techniczne sektora buforowego. W tym samym czasie agresywni pseudokibice z Lublina wyrwali zabezpieczenie bramy wejściowej na sektor buforowy oraz przewrócili stoisko gastronomiczne, doprowadzając do konfrontacji siłowej z kibicami Ruchu Chorzów.