Ruch na drodze z Rybnika do autostrady A1 zostanie przerwany. Kierowcy jeździć będą bajpasem Barbara Kubica-Kasperzec

To będzie ogromny test cierpliwości dla kierowców dojeżdżających do węzła autostrady A1 w Bełku oraz dla tych, którzy do pracy czy szkoły dojeżdżają do Rybnika. W najbliższy poniedziałek, 27 marca, rozpoczyna się rozbiórka wiaduktu w ciągu ulicy Mikołowskiej a ruch samochodowy zostanie skierowany na bajpas.