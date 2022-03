Ruchliwa ulica Warszawska w Bielsku-Białej zostanie przebudowana. Właśnie ogłoszono przetarg

- Przebudowa niszczejącej ul. Warszawskiej, będącej jedną z najważniejszych dróg w Bielsku-Białej, to jedna z ostatnich planowanych dużych inwestycji drogowych w mieście - informuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

Zamysłem Miejskiego Zarządu Dróg jest przebudowa odcinka od ulicy Piastowskiej do Węzła Komorowice, czyli od dworca PKP aż do granicy miasta. To jednak wymaga sporych środków, których na razie na horyzoncie nie widać. Miejski Zarząd Dróg stara się więc realizować inwestycję dzieląc ją na mniejsze odcinki. Po zakończonej przebudowie mostu nad potokiem Starobielskim bielski zarządca dróg ogłosił przetarg na przebudowę wschodniej jezdni (w kierunku Katowic) ul. Warszawskiej.

Planowany odcinek o długości 630 metrów obejmie także rozbudowę skrzyżowania z ul. Węglową oraz skrzyżowania z ulicami Kwiatkowskiego i Sarni Stok. Prócz poprawy płynności ruchu i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni MZD chce także przebudować kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną a także sąsiednie chodniki i zatokę autobusową.