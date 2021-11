Ruda Śląska. 18-letni pedofil zaatakował dziewczynkę w windzie. Dziecko opowiedziało wszystko rodzicom

Chwile grozy przeżyła 8-latka, która znalazła się w potrzasku z pedofilem w Rudzie Śląskiej. O wszystkim opowiedziała swoim rodzicom. 18-letni pedofil został zatrzymany przez policjantów z Wydziału Kryminalnego rudzkiej komendy po tym, jak rodzice małoletniej złożyli zawiadomienie.

- Młody rudzianin szedł za wracającą ze szkoły dziewczynką i wsiadł z nią do windy. Stosując przemoc, zaczął dotykać jej miejsc intymnych. Krzyk dziewczynki spłoszył pedofila. Szczegóły, które opowiedziała 8-latka, szybko doprowadziły policjantów do sprawcy. Z ustaleń kryminalnych wynika, że to nie pierwsza małoletnia, którą próbował wykorzystać seksualnie. Kilka dni wcześniej szedł za inną dziewczynką, lecz ta się zorientowała i uciekła - informuje asp. szt. Arkadiusz Ciozak z KMP w Rudzie Śląskiej.