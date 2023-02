Ruda Śląska buduje dwa nowoczesne bloki. Jak aktualnie idą prace?

Budowa 52 mieszkań komunalnych przy ulicy Bankowej w dzielnicy Ruda rozpoczęła się w styczniu 2022 r. W ramach przedsięwzięcia powstają dwa bliźniacze budynki z podziemnymi garażami, rowerownią, pomieszczeniami technicznymi i na odpady oraz przestrzenią rekreacyjną.

Obecny stan budowy komentuje Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej, który podkreśl, że wszystkie prace idą zgodnie z harmonogramem.

– Aktualnie zostały zakończone roboty konstrukcyjne i murarskie ścian nośnych budynków mieszkalnych. Wykonano również komplet stropów żelbetowych, a także przystąpiono do montażu więźby drewnianej dachów. W najbliższym czasie rozpocznie się także montaż pokrycia dachowego. Najważniejsze jest to, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Termin zakończenia tej inwestycji to jesień tego roku.