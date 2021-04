Ruda Śląska: czas na wykonanie kolejnego odcinka trasy N-S. Zakończyła się aukcja elektroniczna

W połowie kwietnia miasto poinformowało, że zakończyła się aukcja elektroniczna, która dotyczyła wykonania kolejnego odcinka trasy N-S - ma on przebiegać od ul. Kokota do Bielszowickiej.

95 mln zł – tyle właśnie wyniosła najniższa cena, którą udało się osiągnąć podczas wspomnianej aukcji. Taką kwotę zaproponowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW. Co ciekawe, osiągnięta w ten sposób wartość zamówienia jest niższa o ok. 15 mln zł od pierwotnie złożonej oferty.

- W postępowaniu na ten odcinek trasy N-S wpłynęło dziewięć ofert. Jedna z nich została odrzucona na etapie badania złożonych dokumentów, jeszcze przed aukcją. Pozostałych ośmiu wykonawców zostało zaproszonych do aukcji elektronicznej. Ostatecznie aktywny udział wzięło w niej sześciu oferentów, a dwóch nie składało postąpień. W wyniku zakończenia aukcji, a następnie odrzucenia jednej z ofert z powodu rażąco niskiej ceny – wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej przypomnieli, że do pełnego połączenia trasą N-S autostrady A4 i Drogowej Trasy Średnicowej konieczna jest jeszcze budowa odcinka od ul. Kokota do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja. Jako, że jest to dość duża i kosztowna inwestycja, postanowiono podzielić ją na dwa etapy. Postępowanie, o którym wspomnieliśmy, dotyczy pierwszego z nich.