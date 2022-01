Ruda Śląska. Drugi punkt wymazowy zostanie otwarty. Wiemy kiedy! Miasto podało konkretną datę

Jak pokazały kolejki przy ul. Czarnoleśnej jeden punkt wymazowy to zdecydowanie za mało. Do punktu poboru wymazów drive thru COVID-19 Gyncentrum przy stadionie lekkoatletycznym ustawiają się ogromne kolejki. Wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer zapowiedział, że miasto pracuje nad stworzeniem kolejnego punktu wymazowego.